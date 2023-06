Links het meesterbrein Leonardo Notarbartolo achter de ‘diamantroof van de eeuw’. Amazon komt binnenkort met een ‘Antwerpse’ serie Everybody Loves Diamonds. Issam Dakka (rechts) speelt een belangrijke rol. — © Belga, Frederik Beyens

Antwerpen

De serie Rough Diamonds heeft de voorbije weken flink gescoord op Netflix. Blijkt dat er binnenkort nog een serie aankomt die zich in hetzelfde wereldje afspeelt: Everybody Loves Diamonds op Amazon Prime. Ook daarin zitten een aantal bekende Vlaamse koppen en een deel ervan wordt opgenomen in Antwerpen.