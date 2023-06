Academie Haspengouw reikt diploma’s uit in Nieuwerkerken

Het schooljaar zit er al weer op voor wie les volgde aan de Academie Haspengouw. Ook in Nieuwerkerken werden de diploma’s uitgedeeld. Dat gebeurde voor de beide afdelingen van de Academie Haspengouw. Onder ‘Beeld’ vallen alle richtingen van de beeldende en audiovisuele kunsten. Voor ‘Podium’ gaat het om muziek, theater en dans. In totaal mochten voor de afdeling Podium een dertigtal kinderen uit Nieuwerkerken een diploma in ontvangst nemen. Een aantal van hen gaven ook een kort optreden. Voor ‘Beeld’ was het directeur Eric Goossens die de diploma’s mocht uitreiken: “Alweer kunnen we trots zijn op de knappe werken die onze leerlingen hebben gemaakt. Samen hebben we een mooi jaar achter de rug. Zo doken de kinderen in de wereld van collage en assemblage en leerden ze het idee van ‘geluk’ ook in beeld om te zetten. Het was een jaar vol creativiteit, fantasie, en zeker niet te vergeten, plezier! Ik bedank alle ouders voor het vertrouwen, en wens de kinderen een fijne vakantie toe.” len