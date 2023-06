Belgian Cat Julie Allemand in aanloop naar kwartfinale op EK basket: “We kennen Servië”

België bekampt voor de derde opeenvolgende editie Servië op het EK vrouwenbasketbal. Zowel in 2019 in Zrenjanin (poulefase, 70-66) als 2021 in Valencia (halve finales, 74-73) moesten de Belgian Cats hun meerdere erkennen. Ze krijgen donderdag (15 uur) in hun kwartfinale in Ljubljana een uitgelezen mogelijkheid om de openstaande rekening te vereffenen.

Jullie Allemand beseft dat ze onder een vergrootglas zal liggen bij de tegenstander, net zoals Emma Meesseman, die bij Fenerbahçe geleid wordt door de Servische coach. Marina Maljkovic bestempelt België overigens als “grote favoriet” voor dit duel.

“Het is makkelijk, maar in feite verrassend om dat te zeggen van België”, aldus Allemand. “Ik hoor verder van veel speelsters dat we onklopbaar zijn. Ik weet niet of dat de beste optie is, omdat dat betekent dat iedereen klaar is om tegen ons aan te treden zonder dat ze iets te verliezen hebben. Anderzijds blijven we groeien als team en zullen de moeilijke momenten die we de laatste jaren beleefd hebben ons nu misschien helpen in dit kampioenschap.”

© BELGA

Allemand, tot nog toe beste assistgeefster op dit EK, is ervan overtuigd dat Servië alles zal geven. “We kennen Servië en haar ziel. We weten hoe ze voor de dag zullen komen en welke opdrachten de coach aan de speelsters zal geven. We weten dat Emma (Meesseman) en ik hun doelwitten zullen zijn. Het wordt een lastige opdracht, maar als we 40 minuten lang sereen en geconcentreerd blijven, denk ik dat we ze kunnen verslaan.”