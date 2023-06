Einde carrière door… de Champions League-finale? Tennisveteraan Fabio Fognini blundert en riskeert schorsing

De intussen 36-jarige Fognini stond op een bepaald moment 9de op de wereldranglijst, maar is momenteel nummer 49. Hij won in zijn carrière negen toernooien, waaronder dat in Monte Carlo. Een man die dus zou moeten weten hoe belangrijk het is om zijn ‘whereabouts’ in te geven...

Fognini faalde echter twee keer om aanwezig te zijn voor een dopingcontrole. De eerste keer zou gebeurd zijn op 9 mei. Dat zou volgens de tennisser te wijten geweest zijn aan een slecht functionerende website van het Wereldantidopingagentschap WADA. Fognini zou volgens het Italiaanse Ubi Tennis een screenshot gestuurd hebben om zijn probleem te bewijzen, maar begin mei stond er toch een controleur voor zijn deur in Arma di Taggia. Fognini deed niet open want hij speelde op dat moment in Rome.

© REUTERS

Fast forward naar 10 juni. Opnieuw staat een dopingcontroleur voor de woning van Fognini, die op de sukkel is met een buikblessure. De Italiaanse veteraan zit op dat moment in Istanboel en heeft niet doorgegeven dat hij niet langer thuis is. De reden: de Champions League-finale. Fognini is een grote Inter-fan en dus wilde hij Romelu Lukaku en co aan het werk zien tegen Manchester City.

Na de verloren finale kreeg Fognini dus een tweede domper te verwerken aangezien het WADA hem een duidelijke mail had gestuurd, met de waarschuwing van een nieuwe gemiste dopingcontrole. De Italiaan stoomde zich klaar voor Wimbledon (start 3 juli), maar mag voorlopig niet spelen tot de zaak is opgehelderd. Bij een nieuwe gemiste test, wordt hij sowieso geschorst.