Verschillende gebouwen in brand in centrum Parijs door gasontploffing: zestien gewonden

In het centrum van Parijs is woensdag na een gasontploffing een zware brand uitgebroken in een gebouw, waarvan een deel is ingestort. De brand heeft zich verspreid naar een aantal aanpalende huizen, zegt adjunct-burgemeester van het 5e arrondissement Édouard Civel op Twitter. Aan AFP zegt de politie dat er zeven zwaargewonden en negen lichtgewonden zijn.

© AFP

Le Parisien schrijft dat het gebouw waar de ontploffing zich voordeed een Amerikaanse muziekschool is. Alle ramen van de aanpalende gebouwen zijn ontploft en die huizen zijn geëvacueerd.

“Er woedt een brand in de rue Saint-Jacques, in het 5de arrondissement van Parijs. De brandweer is ter plaatse. Gelieve hun interventie niet te hinderen en de zone te vermijden”, twitterde de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin. Burgemeester van Parijs Anne Hidalgo is ter plaatse.

De straat waar de brand woedt, bevindt zich niet ver van de Notre-Dame du Val-de-Grâce. Op foto’s is een rookpluim te zien en vlammen die opstijgen uit de ruïnes van een gebouw. Een getuige zegt aan Le Parisien dat hij voor de kerk stond en een enorm geluid hoorde. “Toen ik mijn hoofd draaide, zag ik een vuurbal van 20 of 30 meter en ben ik weggelopen. Het gebouw stortte in met een gigantisch lawaai. Ik heb gas geroken, maar het heeft enkele minuten geduurd voor ik weer bijkwam. De politie was snel ter plaatse en vroeg ons weg te gaan.”