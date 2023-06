Diepenbeek

In de Heidestraat in Diepenbeek krijgt het gezin van Gert Schijns en Camy Auwerx tegenwoordig apart bezoek. Twee jonge vosjes komen regelmatig dag zeggen in hun tuin. “Als we zitten te eten of als er iemand in de jacuzzi zit, durven ze gemakkelijk tot op 1 of 2 meter afstand komen.”