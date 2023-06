De grootste familie van Vlaanderen verliest haar pluimen. De vernieuwingsoperatie wordt duidelijk niet gesmaakt, want voor het eerst in de geschiedenis van de Vlaamse radio scoort Radio 2 minder dan 25 procent marktaandeel. In een jaar tijd verloor de zender liefst 15 procent van zijn publiek. De forse terugval doet denken aan het instorten van Radio Donna.