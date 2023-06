Op de speelplaats oefenen de kinderen een liedje in over verhuizen dat ze zullen brengen tijdens het schoolfeest. — © gvb

Pelt

Voor de 45-tal kleuters en de vier juffen van het Hoevenschooltje in Pelt betekent het einde van het schooljaar ook afscheid nemen. Na 66 jaar sluit de poort van het schooltje in Lindelhoeven definitief de deuren. “Het gebouw is helaas niet meer van deze tijd”, luidt het.