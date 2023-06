Zaterdag spelen de Limburg Shotguns de halve finale van de play-offs in en tegen de Amsterdamse Crusaders met als inzet een plaats in de finale tegen Brussel. Limburg begint als underdog aan de halve finale, maar quarterback Oskar Sardyga gelooft in de kansen van zijn ploeg: “We weten wat we moeten doen om hen te verslaan.”