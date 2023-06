Roma-trainer José Mourinho zwaar gestraft voor verbale aanval richting scheidsrechter na verloren Europa League-finale

De UEFA heeft AS Roma-trainer José Mourinho een flinke straf opgelegd. De Portugees wordt door de Europese voetbalbond voor vier Europese wedstrijden geschorst voor zijn wangedrag na de verloren finale tegen Sevilla in de Europa League.

De aanklacht tegen Mourinho voor beledigend taalgebruik ten aanzien van een wedstrijdofficial was slechts een van de aanklachten tegen beide teams na een bewogen finale met 13 gele kaarten. ‘The Special One’ spaarde na afloop op de persconferentie zijn kritiek op de scheidsrechter niet. Er circuleerder ook videobeelden op sociale media waarin hij gebaren maakte naar Taylor en officials op de parkeerplaats van het stadion en het woord “schande” in de mond neemt.

Mourinho liep in het slot van de eindstrijd tegen een gele kaart aan. Het duel eindigde na verlengingen op 1-1. In de aansluitende penaltyreeks triomfeerden de Andalusiërs uiteindelijk met 4-1. De wedstrijd stond bol van het oponthoud. In totaal werden er 25 minuten blessuretijd toegekend bovenop de 120 minuten reguliere speeltijd.

© Getty Images

Nadien dook er ook beeldmateriaal op waarin te zien is hoe boze fans Taylor aanklampen op de luchthaven. Er vlogen een stoel en drank in de richting van de Engelsman terwijl hij zich met zijn gezin op weg naar huis een weg baande door een groep Roma-supporters. “We zijn gechoqueerd en ontzet over het onaanvaardbare gedrag gericht aan Anthony Taylor en zijn gezin”, sprak een woordvoerder van de Premier League zich uit over het incident. “Niemand zou mogen lijden onder het onvergeeflijke gedrag dat zij te verduren hebben gekregen. Anthony is een van onze meest ervaren en volleerde refs. We steunen hem en zijn familie volledig.”