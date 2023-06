Ook als het bewolkt is moet je opletten: gezicht van Isabela is volledig verbrand na dutje op het strand

Isabela ‘Bela’ Chatwin wilde toen ze zestien was genieten van een lui dagje op het strand tijdens een verblijf in San Diego. De jonge vrouw dacht dat ze geen zonnecrème moest smeren omdat het een bewolkte dag was en ze maar even buiten zou dutten, maar vijf uur later schoot ze plots wakker met een verbrande huid. Ze vermoedde dat de rode plekken zouden wegtrekken, maar een dag later was haar gezicht volledig opgezwollen door een zonneallergie.