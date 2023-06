Blik achter de schermen van nieuw museum Jean-Marie Pfaff, dat binnenkort de deuren opent: “Het wordt magnifiek”

De eerste shirts van Pfaff zijn aangekomen in zijn museum in Beveren. De expo opent op 8 juli. — © TV Oost

In het oude gemeentehuis van Beveren wordt volop gewerkt aan het museum voor ereburger Jean-Marie Pfaff. De eerste truitjes van de succesvolle ex-voetbalkeeper hangen al tegen de muren. Alles zou klaar moeten zijn tegen de opening op 8 juli. Jean-Marie Pfaff was woensdag persoonlijk aanwezig bij de opbouw.

De legendarische doelman Jean-Marie Pfaff (69) speelt al langer met het idee om een museum over zijn rijke voetbalcarrière en zijn familie op te richten in het dorp waar hij opgroeide. Hij maakte die plannen wereldkundig toen hij vorig jaar aangesteld werd als ereburger van Beveren.

De keuze voor Beveren is logisch. De tv-villa van de Pfaffs staat in Brasschaat, maar de woonwagen van vader en moeder Pfaff stond destijds in het Waasland. Jean-Marie ging in Beveren naar school, hij leerde er keepen. Hij voetbalde er bij SK Beveren – en won in 1978 de Beker van België – tot hij mocht verkassen naar het grote Bayern München. (Lees verder onder de foto)

Jean-Marie Pfaff als keeper bij de Rode Duivels nadat België zich tijdens de Wereldbeker in Mexico kwalificeerde voor de halve finale. — © REPORTERS

Na een lange zoektocht naar een geschikt pand kwam Pfaff samen met de gemeente Beveren tot een akkoord om een tijdelijke tentoonstelling te organiseren in het oude gemeentehuis. Dat gebouw is nog eigendom van de gemeente, maar staat leeg met het oog op de verkoop ervan.

Gouden Schoen

Woensdag is de opbouw van het tijdelijke museum uiteindelijk van start gegaan. El simpatico zelf was aanwezig en werd ondersteund door een team museumbouwers om alle relikwieën een mooie plaats te geven. Zo zal je enerzijds de familiegeschiedenis van Jean-Marie zelf kunnen aanschouwen en de geschiedenis van de familie Pfaff. “Het wordt magnifiek. Vanuit München willen ze nú al bussen inleggen”, verklaarde de voetballegende van Bayern München en de Rode Duivels begin maart in een interview.

Het merendeel van de expositie zal uiteraard focussen op de sportieve carrière van de legendarische ex-doelman. Er worden originele truitjes opgehangen waar zelfs nog modderspatten op zitten. Ook gedragen keepershandschoenen en schoenen zijn er te bewonderen. (Lees verder onder de foto)

Jean-Marie Pfaff pakte in juni 1987 met Bayern München de titel in de Duitse Bundesliga. — © Reuters

Aan die andere voetballegende Pelé is ook een hoekje gewijd. Die zette indertijd zijn handtekening op een Gouden Schoen van Pfaff, die binnenkort ook te bewonderen valt. Zelfs trofeeën en medailles worden uitgestald.

Achter glas

Voorlopig is het nog even wachten tot al dat moois wordt opengesteld voor het grote publiek. De officiële opening is gepland op zaterdag 8 juli.

Vanaf dan kan je voor 5 euro door de gangen van het museum lopen en alle memorabilia van Jean-Marie Pfaff van dichtbij bekijken. Uiteraard wordt alles veilig achter glas bewaard in speciale frames. In een cafetaria kunnen bezoekers even verpozen om iets te drinken.

De exacte openingstijden van het pop-upmuseum worden later nog gecommuniceerd.