Voor het eerst jonge ooievaars in Halen: “Kans is groot dat koppel hier volgend jaar opnieuw broedt”

De ouders van de jonge dieren gingen aan het broeden op een paal die in 2016 werd geplaatst in het Webbekoms Broek in Diest, samen met een kunstnest op de schouw van het bezoekerscentrum van het Webbekoms Broek. Het gebied wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Met een hoogtewerker werden de jonge dieren uit het nest gehaald en aan de grond kregen ze een ring om de poot. “Dat gebeurt ongeveer vijf weken na de geboorte”, zegt Herman Berghmans van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, die het ringen voor elkaar bracht. “De ring bevat informatie over België als geboorteplaats, plus een unieke code voor elk van de twee vogels. Samen met het ringen meten we de grootte van de jonge ooievaars. Dat gebeurt aan de hand van de afstand van het uiteinde van de vleugels tot de elleboog. Die afstand bedraagt voor het ene dier 19,5 cm, voor het andere 21,2 cm.” De dieren hielden zich tijdens het ritueel heel rustig. Na het ringen werden de jonge dieren weer in het nest geplaatst.

Burgemeester Erik Van Roelen (cd&v) assisteert Herman Berghmans bij het ringen van de ooievaars. — © LW

Eieren

Twee jonge dieren werden er dus geringd, hoewel er in het nest vermoedelijk meer eieren werden gelegd. “We weten met zekerheid dat er drie kuikens waren, maar eentje daarvan is ‘verdwenen’”, vertelt Luc Cieters, gids in het natuurgebied. “Mogelijk is het uit het nest gevallen en door vossen gevonden. In ieder geval ligt het aantal van twee kuikens boven het gemiddelde van 1,5 jonge vogels voor een ooievaarsnest.”

Het Webbekoms Broek is voor de regio West-Limburg erg belangrijk. “Het gebied vervult een belangrijke rol voor het waterbeheer, met name bij hevige en aanhoudende regen als opvangplaats van overtollig water”, legt burgemeester Erik Van Roelen (cd&v) van Halen uit. “Het nestelen van de ooievaars illustreert ook het belang voor de natuur.” De ooievaars in het bijzonder liggen de Halense burgemeester, die in de deelgemeente Zelem woont, na aan het hart. “Van thuis uit zie ik de ooievaars neerstrijken op de vijver aan dancing Astrid in Zelem. Het is aangenaam dat te kunnen waarnemen.”

© LW

De kans is groot dat het niet bij dit ene broedsel blijft. “Ooievaars zijn erg nesttrouw”, zegt boswachter Geert Coninx van het Agentschap voor Natuur en Bos. “Het is erg waarschijnlijk dat dieren volgend jaar terugkeren om hier te broeden, al zullen we dat niet kunnen controleren, w ant de ouders waren niet geringd. De jonge ooievaars blijven nog een maand in het nest. Dan zijn ze groot genoeg om uit te vliegen.

Het is dit jaar de tweede ringbeurt van jonge ooievaars in het Webbekoms Broek. Op een kunstnest op het grondgebied van Diest werden dit jaar vier jonge ooievaars geboren. Daarvan hebben er drie de eerste weken van hun leven overleefd.