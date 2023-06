Veldrijders present in Kermisronde van Luyksgestel, daags na BK wielrennen

Maandag, daags na het BK en NK wielrennen, vormt het centrum van Luyksgestel het decor voor een kermiskoers naar Vlaams model. De Nederlandse gemeente, net over de grens met Lommel, ontvangt tal van bekende namen als Jos van Emden (Jumbo-Visma), Wesley Kreder (Cofidis), Boy van Poppel (Intermarché), Dries Van Gestel (Totalenergies), David van der Poel (Alpecin-Deceuninck) en Timothy Dupot (Tarteletto-Isorex). Van Limburgse zijde verschijnen veldrijders Arne Baers (Intermarché) en Ryan Cortjens (Alpecin-Deceuninck) aan de start. Ook Nathan Székely (Scorpions Racing Team) is van de partij. De kermiskoers zal worden verreden in ploeg- en/of individueel verband.

In de marge van de Kermisronde nemen acht sprinters (uit het baanwielrennen) het tegen elkaar op in een Sprintcup. Blikvanger daar is de plaatselijke olympisch en wereldkampioen Harrie Lavreysen, die onder meer die andere klepper, Jeffrey Hoogland, in de ogen kijkt. (roro)

www.wielerevenementen-luyksgestel.nl