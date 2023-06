Hasselt

De atletiekpiste in het sportcentrum van Kiewit is compleet vernieuwd. “Eén miljoen euro, waarvan 200.000 euro Vlaams geld is geïnvesteerd om te voldoen aan de normen van de Wereldatletiekbond”, zegt burgemeester Vandeput die schepenen Libert en El Ouakili de piste opjoeg met de jeugd.