Het is zoeken naar een Limburgse deelnemer op het BK tijdrijden voor elites in Herzele. De enige bronsgroene naam op de startlijst, Milan Fretin (Team Flanders-Baloise) haakt alsnog af. “Na de ZLM Tour ben ik ziek geworden, waarna ik besliste om me volledig te focussen op de titelrace van zondag”, klinkt het.