Weg tussen Bree en Kinrooi tijdlang afgesloten door ongeval

Op ’t Hasseltweg (N 73) is woensdag rond 15.45 uur een ongeval gebeurd waarbij een tractor en vrachtwagen met aanhangwagen betrokken raakten. De omstandigheden waarin het ongeval gebeurde zijn niet duidelijk. de schade aan de voertuigen is groot. Beide voertuigen werden getakeld. De N73 was in de richting van Kinrooi een tijd lang afgesloten en het verkeer werd omgeleid via de omliggende gemeentewegen. De brandweer ruimde de weg en moest korrels strooien om de olie en gelekte brandstof te neutraliseren. Pas toen kon het verkeer opnieuw normaal verlopen in de richting van Kinrooi.