Kan je ze krijgen van corrigerend ondergoed zoals Adele zegt en zijn ze besmettelijk? Alles over schimmelinfecties

Opvallend nieuws vandaag, want Adele heeft tijdens haar residency in LA een boekje opengedaan over een wel heel intieme kwestie. De zangeres liet namelijk weten last te hebben van schimmelinfecties, die volgens haar dokter werden veroorzaakt door het veelvuldig dragen van corrigerend ondergoed. Een opvallend neveneffect, maar kan dat wel? Wij vroegen raad over schimmelinfecties aan de gynaecoloog.