Fietsersbond Sint-Truiden houdt midzomeravondfietstocht

Met een gezellige groep van ongeveer een twintigtal deelnemers vertrok de tocht aan het station van Sint-Truiden. Vervolgens werd er 32 km gefietst in en rond Sint-Truiden met een tussenstop in de bottelarij van Ulbeek."De 2 laatste woensdagavonden van juli en de eerste 3 van augustus doen we onze zomeravondfietstochten. We vertrekken telkens aan het station om 18.00 en de tochten zijn tussen 20 en 25 km. Iedereen is welkom!"