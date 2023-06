Samana Grote-Heide in de ban van fruitsappen

"Gastvrouw Veerle gaf een presentatie met degustatie van hun producten, namelijk frisse appelsap met kers, gember met citroen, aardbei, kers, peer en vlier en heerlijke confituur en siroop", klinkt het. "Daarna liet gastheer Piet ons kennismaken met de persinstallatie en toonde hij hoe de appels geperst werden tot appelsap.""De pipo-trein bezorgde ons een prachtige rondrit doorheen de plantage. Zo kwamen we niet alleen meer te weten over de problemen die de fruitteelt met zich meebrengt, maar we leerden ook Haspengouw met zijn glooiende landschappen en zijn authentieke holle wegen kennen. De rondrit werd afgesloten met lekkere broodjes in een gezellige loods."