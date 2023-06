Oekraïense steenkunst voor Mercy Ships en oorlogsslachtoffers

De droom van Don Stephens en zijn vrouw om met ziekenhuisschepen hoop en genezing te brengen aan de allerarmsten in Afrika begon in 1978. Schepen die bemand worden door vrijwilligers die hun talenten inzetten voor anderen: van dokter, verpleger, kok, poetser tot … kapitein, officier of matroos, elke taak is belangrijk.Vandaag varen de twee grootste private ziekenhuisschepen ter wereld, de Afrika Mercy en de Global Mercy, rond om hoop en genezing te brengen aan de allerarmsten in Afrika . Op dit moment ligt de Global Mercy aangemeerd in Dakar (Senegal) om gratis operaties uit te voeren bij de allerarmsten die anders geen toegang tot medische zorgen hebben. Dat schip is nu voor altijd met een tegel van natuursteen vereeuwigd zodat we dit nooit vergeten en om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te steunen. Een ander natuurstenen kunstwerk gemaakt door MODriz toont Oekraïense militairen die een partijtje voetbal spelen aan het front. Dat werk werd onlangs door stervoetballer Alexander Zinchenko van Arsenal gesigneerd. De opbrengst die dit stuk later per opbod zal opleveren, gaat humanitaire hulp voor Oekraïne. info@mercyships.org