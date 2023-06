Luc, Eddy en Erik fietsen naar Spanje voor goede doel

“De laatste paar jaren werd onze familie en vriendenkring bijzonder hard getroffen doordat verscheidene vrienden en familie het verdict kanker kregen", aldus de initiatiefnemers. "Iedereen heeft in zijn eigen familie- en vriendenkring wel iemand die ook met deze verschrikkelijke ziekte te maken heeft. Vandaar dat wetenschappelijk onderzoek zo noodzakelijk is maar ook veel, zeer veel geld kost. Graag willen we de kilometers laten sponsoren en zo een mooi bedrag inzamelen voor het onderzoek naar kanker.” De afstand van ongeveer 1.550 km wordt in 15 etappes gedaan met een daggemiddelde van 100 km. Aankomst is voorzien op dinsdag 4 juli.