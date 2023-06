Conner Rousseau reageert voor het eerst op geruchten na veelbesproken video: “Zever in pakskes”

Voor het eerst sinds de veelbesproken video waarin hij zei te worstelen met zijn geaardheid, heeft Vooruit-voorzitter Conner Rousseau gereageerd op de reacties en de geruchten over ongepast gedrag. “Zever in pakskes”, noemt hij het bij VRT nieuws en VTM nieuws.

De Vooruit-voorzitter deelde vorige week een eerder opgenomen interview op Youtube, waarin hij aangaf te worstelen met zijn geaardheid. De druk op hem was verlammend geworden, zo zei hij, en dus besloot hij een coming-outvideo te maken. Hij kreeg daar lof voor, maar er waren ook geruchten dat hij de vlucht vooruit koos na geruchten over twee gevallen van ongepast gedrag tegenover een minderjarige. Naar een van die meldingen bij het parket werd een onderzoek gevoerd, en die zaak werd geseponeerd.

Rousseau zegt nog niks gehoord te hebben “dat ergens op slaat”. Hij noemt het “belachelijke roddels en dingen die uit hun context worden getrokken” en “zever in pakskes”. “Er is één aangifte geweest waarover ik ben ondervraagd. Die is onderzocht en geseponeerd omdat het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen feiten waren.”

In de video zei Rousseau al dat hij zich “opgejaagd wild” voelde, en dat herhaalde hij in het interview nog eens. Al zegt hij nog steeds sterk in zijn schoenen te staan. “Ik ben in de politiek gestapt om impact te hebben in dit land, om de nodige uitdagingen waarvoor we staan aan te gaan en niet om het elke dag over roddels te hebben. We zullen wel zien wanneer de rust voor mij terugkeert.”