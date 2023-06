Qatargate: Italiaanse parlementslid Andrea Cozzolino in verdenking gesteld, maar vrijgelaten onder voorwaarden

Het Italiaanse Europarlementslid Andrea Cozzolino is woensdag door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor corruptie, lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen van geld. De man werd wel vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het federaal parket woensdag.

Cozzolino, van wie het Belgische gerecht de overlevering had gevraagd in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement, was maandag uiteindelijk uit eigen beweging naar België gekomen om verhoord te worden door de politie en de onderzoeksrechter.

Onderzoek

Het federaal parket voert al enkele maanden een grootscheeps onderzoek naar pogingen van de Golfstaat Qatar en van Marokko om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden. Beide landen zouden via voormalig Italiaans Europarlementslid Pier Antonio Panzeri en diens vzw Fight Impunity geprobeerd hebben invloed uit te oefenen op beslissingen en resoluties van het Europees Parlement.

Andrea Cozzolino, die in Italië onder huisarrest is geplaatst, wordt ervan verdacht geld te hebben ontvangen van landen zoals Qatar of Marokko om beslissingen van het Europees Parlement in hun voordeel te beslechten, maar ontkent zelf alle beschuldigingen.