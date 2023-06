Slimme marketing en straffe show, maar was Pharrell Williams’ debuut voor Louis Vuitton ook een modevoltreffer?

De modewereld houdt er sinds gisterenavond niet over op: de eerste collectie van Pharrell Williams als men’s creative director van Louis Vuitton. Meer dan honderd modellen wandelden over de Parijse Pont Neuf, gekleed in een collectie die geschiedenis zal schrijven. Voor de silhouetten? Misschien. Voor het spektakel? Ongetwijfeld.

Toen Pharrell Williams in februari werd aangeduid als nieuwe men’s creative director bij Louis Vuitton, uitte menig modekenner z’n twijfels. Zou hij wel in staat zijn om een modegigant als Louis Vuitton te leiden? Of überhaupt een collectie in elkaar te boksen die de moeite waard was? Ook styliste Kiki Vogels, zelf een grote fan van Pharrell en zijn muziek, was niet zeker.

“Wat mij betreft kon het echt twee kanten op. Of het lukte, of het zou de zoveelste celeb worden die zich op nieuw terrein waagde en uiteindelijke faliekant faalde. Ik hoopte op het eerste, maar uiteindelijk weet je het nooit zeker.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“De druk was bovendien groot. Na het overlijden van Virgil Abloh hield de modewereld zijn adem in. Wie zou in staat zijn om in zijn voetsporen te treden? Toen Pharrell werd aangekondigd, werd diezelfde modewereld verdeeld in twee kampen. De ene vond het super dat hij na het succes van zijn muziek nieuwe dingen ging ontdekken, de ander was verontwaardigd dat de positie niet naar een opgeleide, succesvolle designer ging, maar naar een celeb. Je mag niet vergeten dat er achter Pharrell – en elke creative director – een heel team van opgeleide designers schuilgaat.”

De hele modewereld hield zijn adem in en wachtte in spanning af wat die eerste collectie zou geven.

Damoflage en handtassen bij de vleet

Fast forward naar gisterenavond, 20 juni 2023. Een kleine selectie genodigden werd per boot richting de Pont Neuf gevoerd, het Parijse monument dat voor de gelegenheid was afgehuurd en afgezet voor het verkeer. In het gezelschap van celebs als Beyoncé, Rihanna en Kim Kardashian mochten modekenners ter plaatse, én de hele wereld via livestream, de meer dan honderd silhouetten van de collectie aanschouwen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een collectie die overloopt van de accessoires, van handtassen tot zonnebrillen. Een collectie die preppy maatpakken met shorts combineert. Een collectie die zowel streetwear als kantooroutfits aanbiedt. Opvallend? De ‘damoflage’, een combinatie van camouflageprint en Louis Vuittons kenmerkende schaakbordpatroon. .

“Zelf vind ik het een groot succes. Objectief gezien is het een hele gave collectie geworden, die toont dat er ook in de mannenmode plaats is voor speelsheid en details”, aldus Kiki Vogels.

Netwerken à la Louis Vuitton

Ook de aanpak van Pharrell en Louis Vuitton is noemenswaardig. Iemand met een netwerk als Pharrell Williams brengt een front row met sterren als Jay-Z (die achteraf een verrassingsconcert verzorgde) en Rihanna met zich mee. Door hun aandacht groeit ook die van het grote publiek. En door modeliefhebbers via het Instagramaccount Skateboard een blik achter de schermen van de collectie te gunnen, raakt ook dat grote publiek nog meer geïntrigeerd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Uiteraard zijn er critici”, vertelt Kiki Vogels. “Die zijn er altijd. Maar we moeten nu eenmaal aanvaarden dat de modewereld evolueert. De metaverse bestaat, influencers spelen een steeds grotere rol, de modewereld verlegt zijn focus. En dat heeft Pharrell Williams volgens mij heel goed begrepen.”

Spektakel, zonder meer

En omdat er niets boven een ooggetuigenverslag gaat, vroegen we onze landgenoot-stylist Dries Vriesacker, mede-oprichter van ENFNTS TERRIBLES Magazine die bij de show aanwezig was, om een korte review.

“De hele ervaring is er eentje die ik niet snel zal vergeten. Van de aankomst per boot aan de Pont Neuf en de met celebs overladen cocktails vooraf tot het concert van Jay-Z na afloop: Louis Vuitton en Pharrell hebben ingezet op spektakel. Eerlijk is eerlijk, de collectie zelf was niet baanbrekend, maar was mooi en zal ongetwijfeld goed verkopen.”