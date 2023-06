Kampse Sonita verbreekt wereldrecord squatten met poging van 285 (!) kilo en pakt zilver op WK powerliften

Nog maar vier jaar geleden ging Sonita Muluh een eerste keer fitnessen, dit weekend pakte ze zilver op het WK powerliften. De in Kameroen geboren Leopoldsburgse zette die medaille nog extra in de verf, met een nieuw wereldrecord bij het squatten.

285 (!) kilo duwde Sonita Muluh zondag naar boven, meer dan welke vrouw op dit continent ooit lukte. Al was dat niet echt een grote verrassing, want de powerliftster maakt vliegensvlug progressie. In december zette ze nog het Europese record (270 kilo) op de squat neer, nu ook het wereldrecord.

Alsof dat nog niet voldoende was, verbrak ze meteen daarna ook het Europese record op de deadlift, met 260,5 kilogram. Nadien duwde ze er nog 142,5 omhoog tijdens de benchpress, goed voor een totaal van 688,5 kilo.

Muluh kwam zo erg dicht bij een gouden medaille, ze strandde slechts op vijf kilo van de Canadese winnares Brittany Schlater. Een straffe prestatie, die doet dromen van meer. Zeker omdat de voorbereiding van Muluh dit jaar werd verstoord door een kuitblessure.(JH)