Twee militairen aangehouden na vechtpartij in Doornik, slachtoffer in levensgevaar

Drie militairen zijn in de nacht van maandag op dinsdag betrokken geraakt bij een vechtpartij aan een café in Doornik (Tournai), in de provincie Henegouwen. Daarbij raakte een man zwaargewond, hij verkeert nog altijd in levensgevaar. Twee van de drie militairen zijn onder aanhoudingsmandaat geplaatst, zo heeft het parket van Doornik woensdagnamiddag gezegd.

De drie militairen, die in de kazerne van Doornik verblijven, waren kort na middernacht een café in Doornik binnengegaan. Om een nog onbekende reden weigerde de cafébaas om hen te bedienen. Toen de drie de bar verlieten, kwam het tot een dispuut met een man van rond de 30 jaar. De man werd afgeranseld en was bewusteloos toen de hulpdiensten aankwamen. “Volgens de wetsdokter is zijn toestand stabiel, maar hij verkeert nog altijd in levensgevaar”, aldus Frédéric Bariseau, eerste substituut van de procureur des Konings van Doornik.

Het parket verduidelijkt dat van de drie militairen er twee slagen zouden hebben uitgedeeld. Die twee werden intussen onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Ze zullen binnenkort voor de raadkamer verschijnen, die zal beslissen of dat aanhoudingsmandaat verlengd wordt of niet.

Volgens de eerste vaststellingen in het onderzoek zou de ruzie ontstaan zijn door een discussie over vrouwen. De drie militairen waren eerst weggevlucht, maar konden na een achtervolging snel opgepakt worden door de politie. Ze volgden een logistiekopleiding in de kazerne van Doornik.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder, zelf afkomstig uit Doornik, veroordeelde de feiten al. De drie betrokkenen zijn geschorst in afwachting van het verdere onderzoek, liet ze weten.