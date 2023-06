Guillaume Seye verdedigt zijn titel en gaat voor een record op BK tijdrijden: “Met mijn vrouw Tiana Troch naast de ploegleider in de auto”

Guillaume Seye kroonde zich vorig jaar in Gavere tot Belgisch kampioen nadat tijdens de opwarming zijn tijdritfiets tot schroot werd herleid door een botsing met een slecht geparkeerde wagen. Op adrenaline en met een bij Quick-Step geleende tijdritfiets verwees de Wolvertemse hardrijder Jari Verstraeten en Rutger Wouters naar de andere podiumplaatsen. “Hopelijk blijf ik dit jaar gespaard van pech. Bij een lekke band of een valpartij kan je het meteen schudden voor de titel en die vormt mijn doel. Ik bereidde me specifiek voor op dit BK dat een hoofddoel vormt evenals het BK op de weg in Putte. Vorig jaar werd het een strijd tussen de drie voorspelde podiumklanten. Dit jaar komt daar een vierde favoriet bij met Elias Van Breussegem, die bijzonder sterk aan het rijden is en op het Oost-Vlaamse PK slechts luttele seconden toegaf aan Verstraeten.”

Seye start als titelverdediger als laatste en beschouwt dat als een niet te versmaden voordeel. “Cycling Belgium investeerde in de apparatuur, zodat we onderweg tot drie keer toe op de hoogte worden gesteld van tussentijden. Als laatste starter betekent dat een voordeel. Ik ben dus telkens op de hoogte van de tussentijden van de concurrenten, zodat ik weet wanneer ik nog een tandje moet bij schakelen. Ik word op de hoogte gehouden door mijn vrouw Tiana Troch, die naast de ploegleider in de auto zit. Zij koerste destijds zelf en kroonde zich nog tot Vlaams-Brabants kampioene. Ze weet dus van wanten. Ze kent me door en door en beperkt zich niet alleen tot het doorgeven van de tussentijden, maar wijst me er ook op wanneer mijn positie op de fiets niet meer ideaal is. Ik heb geen nood aan een toeterende auto of aanmoedigingen. Ik beschik over een wattagemeter die ik weleens raadpleeg, maar eigenlijk ben ik een renner die vooral op gevoel rijd. De wattagemeter is slechts een handig hulpmiddeltje.”

Seye ging de omloop in Herzele al eens verkennen. “Het parcours lijkt me op de maat gesneden van Jari Verstraeten. Herzele serveert geen vlakke omloop als Gavere vorig jaar, maar het aantal hoogtemeters blijft beperkt. Een tijdrit is een eerlijke strijd van man tegen man. Het wordt wel eens een harde discipline genoemd, maar zelf doe ik me vaker pijn in een wegkoers dan in een tijdrit. Op de weg moet je soms in het rood gaan om te reageren op versnellingen terwijl je in een tijdrit zelf het tempo bepaalt wat dan een stuk meer egaal verloopt. Ik kijk uit naar Herzele. Het wordt een bikkelharde strijd, maar het zou plezant zijn om het record te vestigen van drie opeenvolgende titels.”