Paniek in Duitsland, één jaar voor het EK voetbal in eigen land: “Kwaliteit van de spelers is te laag”

Directeur Rudi Völler van de Duitse voetbalbond heeft opnieuw zijn steun uitgesproken voor Hansi Flick, de bondscoach die door de nieuwe nederlaag van het Duitse elftal nog meer onder druk is gekomen. Duitsland verloor in Gelsenkirchen met 2-0 in een vriendschappelijke interland van Colombia. Het was de derde nederlaag in de laatste vier duels.