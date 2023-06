LIVE. Hadja Lahbib en Alexander De Croo geven meer uitleg over toekenning visa Iraanse delegatie

De zaak van de Iraanse delegatie die zijn uitgenodigd en visa hebben gekregen voor de Brussels Urban Summit blijft de gemoederen in de Wetstraat beroeren. De Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen is woensdag samengekomen, premier Alexander De Croo en Buitenlandminister Hadja Lahbib moeten er klaarheid scheppen over de visa die een Iraanse delegatie kreeg om naar Brussel te komen. De oppositie vraagt om het ontslag van Lahbib, als eindverantwoordelijke die de visa moest goedkeuren. Volg hier wat de minister en de premier te zeggen hebben.