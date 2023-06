Matis De Meijts betaalde leergeld in Baby Giro: “Het was verrijkend, een ontdekkingsreis als het ware”

Pas een week voor de start van de Giro Next Gen werd het vijfde en laatste selectieticket bij de nationale ploeg uitgedeeld en kreeg De Meijts de voorkeur op Gaëtan Verleyen, zijn ploegmaat bij het Bingoal WB Development Team. “Eigenlijk keek ik al maanden uit naar de Baby Giro, maar de jongste weken bleek dat mijn deelname aan een zijden draadje hing. Slechts vier renners bleken een certitude. Ik dwong het vijfde ticket toch af door sterke prestaties in twee Italiaanse eendagskoersen. In de Trofeo Alcide Degasperi werd ik als derde Belg achtentwintigste en in de Coppa della Pace-Trofeo F.lli Anelli eindigde ik vlak na mijn ploegmaat Michiel Lambrecht als twintigste. Dankzij die prestaties werd ik opgevist, maar van een specifieke voorbereiding was er dus wel geen sprake.”

“Bergop was het harken om het peloton te volgen, terwijl ik nochtans een klimmer ben. Andere renners trokken als voorbereiding op hoogtestage of sliepen in een hoogtetent. Dat verschil ondervond ik best wel” Matis De Meijts, Bingoal WB Development Team

De Meijts streed met ongelijke wapens tegen klaargestoomde concurrenten, maar moppert niet en genoot van de goede sfeer in de sterk presterende Belgische ploeg. “Alec Segaert won de tijdrit en droeg de leiderstrui, Gil Gelders boekte een ritzege en William Junior Lecerf werd achtste in het eindklassement. België reed er dus niet bij voor spek en bonen in Italië. Zelf betaalde ik uiteraard leergeld als eerstejaars. Bergop was het harken om het peloton te volgen, terwijl ik nochtans een klimmer ben. Andere renners trokken als voorbereiding op hoogtestage of sliepen in een hoogtetent. Dat verschil ondervond ik best wel. Het werd evenwel vooral een verrijkende ervaring, een ontdekkingsreis als het ware. Ik was minder goed voorbereid, maar amuseerde me geweldig in een bloedmooie rittenkoers die na Aosta misschien wel de zwaarste is. Ik kijk al uit naar volgend jaar, wanneer ik dan als tweedejaars weet wat me te wachten staat en me dan ook beter kan voorbereiden.”

Examens inhalen

De Meijts dook na zijn terugkeer meteen de schoolboeken in. “Mijn examens humane wetenschappen werden omwille van de Baby Giro opgeschoven. Tot volgende week leg ik nog examens af. Ik dubbelde al eens een jaar, maar hoop nu wel mijn diploma op zak te steken. Begin juli rijd ik de klimkoers van Herbeumont. Nadien las ik een hoogtestage in als voorbereiding op het najaar.”