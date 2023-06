Waarom Erhan Demirci gaat lopen met cheque van Hamse iftaravond

Ham

 Op voorstel van de Hamse integratieraad werd de opbrengst van de recente iftaravond geschonken aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Zo kon een cheque van 1.800 euro worden overhandigd aan stand-upcomedian Erhan Demirci, die in Ham opgroeide. Hij richtte naar aanleiding van de ramp de vzw Comedians for Children op om via dit kanaal financiële hulp te bieden met onder meer opbrengsten van zijn shows. Daarnaast wil Erhan in de toekomst één benefietshow per jaar organiseren ten voordele van een organisatie die zich inzet voor kinderen.”We zijn dan ook alle vrijwilligers en sympathisanten van deze steunactie dankbaar voor hun inzet die ten goede komt aan de slachtoffers van de aardbeving”, besluit integratieambtenaar Yasemin Soysal. (sb)