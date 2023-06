Een weerzien met Weiler, het moeilijkste niet-reekshoofd en een flashback naar twee jaar geleden: dit zijn de Europese tegenstanders van Genk, Gent en Club Brugge

Genk, Club Brugge en AA Gent weten waar ze aan toe zijn wanneer ze in de laatste week van juli aan de slag gaan in de tweede voorronde van de Champions League en de Conference League. Wat moet u weten over de eerste Europese tegenstanders die vandaag gekoppeld werden aan onze Belgische clubs tijdens de loting?

KRC GENK: weerzien met Weiler

Servette Genève na bijna twintig woelige jaren terug aan de top van het Zwitserse voetbal. De club ging failliet in 2004 en kende ook daarna nog lastige jaren als liftploeg. De jongste jaren ging het onder coach Alain Geiger bergop. Met de tweede plek van afgelopen seizoen, weliswaar op 16 punten van kampioen Young Boys Bern, als hoogtepunt.

Bij Servette, dat al enkele decennia Europees geen potten meer brak, lopen enkele oude bekenden rond. Topschutter Chris Bédia (12 goals) speelde bij Charleroi, Derrick Kutesa bij Zulte Waregem. En de nieuwe coach René Weiler pakte zes jaar geleden de titel met Anderlecht, maar werd enkele maanden later ontslagen.

Ook Weiler koos destijds voor een rechtlijnige, maar vrij behouden aanpak. Een opendeurdag staat Genk dus waarschijnlijk in geen geval te wachten in Europa.

CLUB BRUGGE: de moeilijkste tegenstander onder de niet-reekshoofden

Club Brugge moet twee voorrondes én play-offs overleven als het de poulefase van de Conference League wil spelen, waar het voor de eerste keer in uitkomt. En dat avontuur begint in Jan Breydel op 27 juli 2023: dan neemt blauw-zwart het op tegen Aarhus AG uit Denemarken. Club kwam woensdag als reekshoofd uit de trommel tijdens de loting.

In de context van de Conference League trof blauw-zwart een stevige loting. Ploegen als Akureyri (IJsland), Connah’s Quay Nomads (Wales) of Vikingur (Faeröer) werden het niet. Wél de derde uit de Deense Superligaen. Ofwel de moeilijkste tegenstander onder de niet-reekshoofden.

Aarhus wordt dus geen hapklare brok. De Denen eindigden vorig jaar derde in de kampioenschapsronde na landskampioen Nordsjaelland en runner-up FC Kopenhagen. Tijdens de reguliere competitie eindigde de club uit de Superligaen vierde. En aangezien Club op 27 juli nog maar een maand aan het trainen is, wordt het dus opletten geblazen. De terugmatch wordt gespeeld in het Ceres Park, waar bijna 20.000 supporters kunnen zitten.

AA GENT: Haalbare kaart uit Estland of Slovakije

De Buffalo’s nemen het volgende maand in de tweede voorronde van de Conference League op tegen de winnaar van het duel tussen het Slovaakse MSK Zilina en het Estse FC Levadia Tallinn, geen van beide hoogvliegers op het Europese voetbaltoneel. Op 27 juli mag Gent alvast in de Ghelamco Arena de heenwedstrijd tegen Zilina of Levadia Tallinn afwerken, een week later volgt de return.

Dmitri Kruglov van Levadia Tallinn — © Sportsfile via Getty Images

Toch zal Hein Vanhaezebrouck ook voor dit duel zijn spelers op het hart drukken dat onderschatting uit den boze is. Zo herinneren de Gentse fans zich ook nog wel de moeizame partijen tegen Flora Tallinn in de groepsfase van de Conference League in het seizoen 2021-2022. Beide partijen eindigden toen in een nipte 1-0-zege voor AA Gent.

Levadia Tallinn lijkt dan ook de sterkste opponent van deze twee. Vorig seizoen eindigde het op de tweede plaats in de Estse competitie, weliswaar op achttien punten van kampioen Flora Tallinn. MSK Zilina eindigde op de zesde plaats in de Slovaakse competitie en is allerminst een vaste klant in de UEFA competities. Hun laatste grote exploot was het halen van de Slovaakse titel in het seizoen 2016-2017.