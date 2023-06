Sara Van de Vel mikt voor BK tijdrijden op het podium en stelt zich op de weg ten dienste van de ploeg: “Podium moet er wel in zitten”

Sara Van de Vel (28) moet binnen het tijdsbestek van vier dagen twee keer vol aan de bak met een nationale titel als inzet. In het tijdrijden van donderdag in Herzele gaat ze resoluut haar eigen kans, terwijl ze zich zondag tijdens het BK op de weg in Izegem volledig ten dienste van de ploeg wil stellen.

“Ik heb goed getraind en goed verkend, met als slotconclusie dat een podium in het tijdrijden er wel moet in zitten”, valt de ingeweken Leuvense met de deur in huis.

Sara Van de Vel baseert zich op eerdere ervaringen. “In 2020 sleepte ik als debutante in het wegwielrennen al een tweede plaats in de wacht, terwijl ik vorig jaar vierde werd op vijf seconden van de winnares en anderhalve seconde van plek drie. Ter verontschuldiging: net voor de start werd ik nog geconfronteerd met een gescheurde trui en dat haalt je toch helemaal uit je concentratie.”

“Het enige wat voor mij het feest nog zou kunnen verstoren, is regenval die mij zou kunnen beletten in de bochten voluit te gaan” Sara Van de Vel, Fenix-Deceuninck

“Recenter nog eindigde ik op 29 april tweede in de tijdrit in een rittenkoers in Tsjechië. Herzele biedt een pittige BK-omloop met veel afwisseling en dat ligt me. Het enige wat voor mij het feest nog zou kunnen verstoren, is regenval die mij zou kunnen beletten in de bochten voluit te gaan”, verwijst Sara Van de Vel – aanvankelijk actief in de duatlon – naar het late moment in haar carrière dat zij haar intrede deed in het peloton. Met een zekere achterstand op technisch gebied tot gevolg.

Kopecki tegen de rest

Van haar ambities met betrekking tot het BK van zondag op de weg in Izegem maakt Sara Van de Vel geen enkel geheim. “Het wordt werken in dienst van de ploeg. Wie het kopmanschap zal waarnemen is nog niet beslist. Mogelijk wordt dat slechts duidelijk in de loop van de wedstrijd. Net als tegen de chrono is Lotte Kopecki uiteraard torenhoog favoriete. Ook al staat ze moederziel alleen tegen een overmacht van sommige andere ploegen.”

“Het moet niet leuk zijn de ganse tijd die meute op je wiel te hebben. Anderzijds is het dan weer zo dat Lotte dit jaar nog sterker is geworden. Iets wat ik overigens ook van mezelf vind. Ik heb dit jaar al evenveel geleerd als in de voorbije drie seizoenen. Alleen al wat betreft de professionele omkadering is het verschil opvallend”, stelt Sara Van de Vel vergenoegd vast.