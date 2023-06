Esra opent eigen kapsalon in Beringen: “Een droom die is uitgekomen”

n de Koolmijnlaan kan je voor een knipbeurt, kleuring, permanent of haarverzorging sinds kort terecht bij D&A Hair Beauty Salon. Het is een dameskapsalon, maar jongens tot 15 jaar zijn er ook welkom.

Het brein achter dit alles is Esra Özun (32), een gepassioneerde kapster wiens kinderdroom werkelijkheid is geworden. “Als klein meisje was ik altijd bezig met haar”, herinnert Esra zich. “Vaak kamde en stylede ik de haren van mijn mama. Op familiefeesten of bij vriendinnen was ik altijd wel iemands haren aan het vlechten. Ik wist al heel jong wat ik wilde worden.”

Na haar opleiding deed Esra een decennium lang ervaring op in diverse kapsalons. Maar nu heeft ze eindelijk haar eigen kapsalon. “Het voelt zo goed om mijn eigen baas te zijn en mijn eigen klanten te mogen verwennen”, zegt ze enthousiast. “Het is echt een droom die uitkomt, het voelt alsof deze baan speciaal voor mij is uitgevonden.”

Maar het talent van Esra reikt verder dan alleen haren. Ze biedt ook schoonheidsbehandelingen en nagelverzorging aan. “Ik kijk ernaar uit om klanten te verwelkomen en hen een mooie ervaring te bieden. De reacties tot zijn zo hartverwarmend”, zegt ze stralend.

Praktische

D&A Hair Beauty Salon

Adres: Koolmijnlaan 448 in Beringen mijn

Instagram: kapsteresra

Facebook: Hair Beauty

Telefoon: 011/188185

Openingsuren: alle dagen van 9 uur tot 18 uur, behalve op zaterdag gaat het salon om 10 uur open. Woensdag en zondag gesloten.