Immense stropop tegenover Pukkelpopweide voor Bert: “Heel Limburg weet nu dat ik verjaard ben”

Bert kan flink lachen met de pop die zijn vrienden en familie, inclusief zijn kinderen Ruben en Marie, dinsdagavond laat geplaatst hebben. “Ze hebben dat ofwel goed gepland ofwel halsoverkop gedaan”, lacht Bert. “We hadden een feestje gevierd om mijn verjaardag al wat kleur te geven, en dan stond hier woensdagochtend ineens die pop. Met materiaal uit onze boerderij dan nog, en ik wist van niks. Ik had wel een voorgevoel dat er iets zou gebeuren, maar dat ze nu aan heel Limburg laten weten dat ik 40 geworden ben, dat had ik niet zien aankomen.”

De pop staat pal tegenover de Pukkelpopweide, op het terrein waar jaarlijks de grootste camping een onderkomen heeft. “Dat feestje komt er ook weer aan. Maar het is niet de bedoeling dat de pop tot dan in de wei blijft staan. Tegen het weekend ga ik de strobalen netjes weer binnenhalen, zodat ze voor de dieren kunnen dienen. Of er nu weer een verjaardagsfeestje zit aan te komen? Ik ga dat bekijken, want er is nog niks gepland. Maar het spreekt voor zich dat deze pop de aanzet moet geven tot een plezant avondje. Binnenkort regelen we dat wel.”