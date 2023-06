Toumani Camara kan tweede gedrafte Belg ooit in de NBA worden, monstertalent Victor Wembanyama zorgt voor gekke beelden

Donderdagavond vindt in New York de NBA-draft plaats. De dertig teams van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie kunnen dan twee spelers kiezen uit een draft van 84 spelers, waarin met Toumani Camara één Belg zit.

Omdat Philadelphia en Chicago maar één speler mogen kiezen - een sanctie omdat ze buten de transferpeiode spelers benaderden - zullen er uiteindelijk maar 58 spelers gekozen worden en vallen er dus 26 uit de boot. Aanvankelijk was ook Antwerp Giant Thijs De Ridder een van 242 ingeschreven spelers, maar hij liet zijn naam van de lijst halen. Vorig jaar deed Camara dat. Deze keer heeft de 23-jarige Brusselaar een reële kans om gekozen te worden.

Amerikaanse waarnemers omschrijven de forward van universiteitsteam Dayton Flyers als “een nuttige speler die op elke positie ingezet kan worden” en verwachten dat hij gedraft zal worden, maar dan wel als een van de allerlaatsten (vaak als 57ste naar Washington). Als hun voorspelling uitkomt, wordt Camara na Axel Hervelle, in 2005 als 52e gekozen door de Denver Nuggets, de tweede Belg die uit de draft komt. Hervelle maakte uiteindelijk nooit effectief de overstap naar de NBA. Didier Mbenga, in 2009 en 2010 kampioen met de Los Angeles Lakers, is vooralsnog de enige Belg die al in de NBA speelde.

San Antonio Spurs won de loting tussen de minst goede teams van het voorbije seizoen en mag donderdag als allereerste een speler kiezen. Het zou een erg grote verrassing zijn als zij niet voor het Franse 19-jarige toptalent Victor Wembanyama zouden gaan. Scoot Henderson, Brandon Miller, Jarace Walker en de tweelingbroers Amen en Ausar Thomson zijn de andere gegeerde namen.

Wembanyama kwam dinsdag aan in New York en werd bestormd door hantekening- en selfiejagers. Door zijn lengte (2m19) leken het vooral kinderen te zijn, maar niets was minder waar. Het waren volwassen mannen die wat aandacht wilden van de Fransman.

Wembanyama was het afgelopen seizoen goed voor gemiddeld 22 punten, 10 rebounds en 3 blocks voor Metropolitans 92, dat in de finale weliswaar verloor van Monaco. De NBA zond de play-offwedstrijden van het supertalent live uit...