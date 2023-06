Rune Herregodts hoopt vooral dat het droog blijft op het BK tijdrijden “Van de omloop word ik niet wild”

Donderdag wordt in en rond Herzele het BK tijdrijden gereden, zondag staat in Izegem dan het BK op de weg gepland. Twee afspraken die al een tijdje in het rood aangestipt staan in de agenda van Rune Herregodts.

“Zondag gaat iedereen ervan uit dat het op een spurt zal uitdraaien en daar hebben we met Gerben Thijssen en Arne Marit toch twee pionnen die bij de snelste Belgen mogen gerekend worden. Gerben klopte eerder dat jaar al zowat alle andere topsprinters. Ik ga er dus van uit dat de ploegtactiek die we zaterdag zullen afspreken wel in die richting zal gaan”, blikt Herregodts al vooruit naar die titelstrijd. Maar eerst is er dus het kampioenschap tegen de klok. En daarin kan de Lokeraar voor eigen succes gaan. “Er staan natuurlijk alleen maar specialisten aan de start. Een podium rijden naast wereldtoppers als Van Aert of Evenepoel zal dus niet eenvoudig zijn. Maar natuurlijk wil ik die kans volop grijpen.”

Herregodts is echter niet wild van het parcours dat Sofie De Vuyst uittekende. “Ze stuurt ons over kleine wegjes, met veel draaien en keren. Ook niet zonder risico’s mocht het toch beginnen te regenen. Ik weet niet hoe toppers die al zeker zijn van hun Tour-selectie hun wedstrijd zullen indelen. Want ik ga ervan uit dat zij toch wel enige voorzichtigheid zullen inbouwen. Zelf start ik om 16.30 uur. Ik zal dus zeker vooraf Buienradar enkele keren controleren.”

Over de vorm is Herregodts wel optimistisch. “Net als iedereen was ook ik wel tevreden over de Dauphiné. Die wedstrijd is nu tien dagen achter de rug. Ik koerste sindsdien niet meer en dat deed me deugd. Ik kon volledig recupereren en trap nog altijd dezelfde waarden als tijdens die Franse rittenkoers. Aan de conditie zal het dus zeker niet liggen.”

Ook het vertrouwen is groot. Het BK in Herzele wordt de derde echte tijdrit van het seizoen voor Herregodts. “Zowel in de ronde van de Algarve als in de Dauphiné heb ik getoond dat ik stappen vooruit heb gezet. Dat geeft me zeker hoop dat ik dat ook op het BK kan doen.”

Preselectie Tour

Na de kampioenschappen zit Herregodts samen met de ploegleiding om de rest van zijn seizoensplanning op te maken. De Lokeraar miste eerder dit jaar door ziekte de Ronde van Italië. Hij staat wel op de lange preselectielijst voor de Ronde van Frankrijk. “Maar daarover is nog niets gezegd. De ploeg maakt pas na de kampioenschappen de selectie bekend. In elk geval denk ik daar nog lang niet aan. Eerst Herzele en Izegem afwerken, nadien plannen we weer verder.”