CONFERENCE LEAGUE. Club Brugge ontmoet het Deense Aarhus, AA Gent treft Slovaken of Esten

Club Brugge en AA Gent kennen hun tegenstanders in de tweede voorronde van de Conference League, de derde Europese beker. Club Brugge treft het Deense AGF Aarhus, AA Gent neemt het op tegen de winnaar van de eerste voorronde tussen het Slovaakse MSK Zilina en het Estse Levadia Tallinn. Dat is het resultaat van de loting van woensdag in het Zwitserse Nyon, op de hoofdzetel van de UEFA.