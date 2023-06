Wij doken in primeur in de kleurrijke wereld onder - maar ook net boven - het woeste wateroppervlak. — © Sven Dillen

Voor een frisse zeebries en deinende golven moet je de komende maanden in Villa Verbeelding in Hasselt zijn. Wij doken in primeur in de kleurrijke wereld onder - maar ook net boven - het woeste wateroppervlak.