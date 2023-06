Aantal fietsverzekeringen vorig jaar met 40 procent toegenomen

Verzekeringsondernemingen die fietsen verzekeren, bieden de keuze uit vier soorten dekkingen: materiële schade, lichamelijke schade van de fietser, een diefstalwaarborg en pechverhelping.

Volgens een enquête die Assuralia in april 2023 hield onder zijn leden-ondernemingen die fietsverzekeringen aanbieden, bedraagt de gemiddelde vergoeding voor materiële schade 1.055 euro en bij fietsdiefstal 1.566 euro.

Een tweede enquête, uitgevoerd door Ipsos in april 2023 op vraag van Assuralia, bracht aan het licht dat 10 procent van de ondervraagden een afzonderlijke fietsverzekering heeft. Dat cijfer loopt op tot 12 procent bij zelfstandigen.

Naast specifieke fietsverzekeringen kunnen fietsers in tal van omstandigheden ook op andere verzekeringspolissen rekenen. Bijvoorbeeld op de familiale verzekering wanneer de fietser schade aanricht aan derden. De hospitalisatieverzekering komt tussenbeide wanneer je in het ziekenhuis zou belanden, daarnaast biedt ook de persoonlijke ongevallenverzekering bescherming, of de arbeidsongevallenverzekering van de werkgever als het schadegeval zich onderweg van/naar het werk of tijdens de werkuren voordoet.