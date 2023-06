Coco zorgt voor een viergeslacht in Genk

“Het is ons eerste kindje. We wisten niet of we een jongen of een meisje kregen”, vertelt Jana. “Aangezien twee van mijn (plus)broers al elk twee dochters hadden, gokten de meesten dat het nu toch wel eens een jongen zou kunnen zijn. Behalve één iemand: mijn oma. Zij hoopte vurig op nóg een meisje, en dus een mogelijk viergeslacht.” En Mia kreeg gelijk! “Ik heb haar als eerste proberen bellen na de bevalling”, zegt Jana, “maar ze nam niet op! Toen ik haar eindelijk te pakken kreeg, kon ze het bijna niet geloven. Ze zei meteen: dat moet in ‘het Belangske’ komen! Zo gezegd, zo gedaan.” Welkom kleine Coco!