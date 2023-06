Overvaller zet werknemer Aldi Zonhoven machete op de keel: 3 jaar cel met uitstel

Een groot mes met een lemmet van 30 cm duwde een 20-jarige man op 11 april dit jaar op de keel van een werknemer van Aldi Zonhoven. De in het zwart geklede overvaller eiste geld en ging er met 1.195 euro vandoor. Woensdag is hij in Hasselt tot drie jaar cel met uitstel veroordeeld.

De overvaller uit Linter droeg een zwarte sjaal voor zijn gezicht en een zwarte hoodie plus zwarte handschoenen. Hij vluchtte weg met een elektrische step. “Een kameraad had een overval gepleegd en ik dacht ‘dat ga ik ook doen om aan geld te komen’”, luidde zijn uitleg. Een dag na de feiten op de Genkerbaan wist de politie de dader op te pakken. Sindsdien verblijft hij achter de tralies. Al geruime tijd is de twintiger het noorden kwijt. Zijn ouders zijn intussen zo radeloos dat ze hem niet meer in huis willen nemen. Hij raakte nog meer van het padje af. De betichte leefde op straat en vond onderdak bij enkele vrienden. Er zijn een 15-tal pv’s tegen hem opgesteld. Aan de schoolpoorten daagde hij al eens op met een alarmpistool op zak. Ook moet de betichte voor de Leuvense rechtbank verschijnen na het gooien van een molotovcocktail naar een woning.

Joints roken en Netflix kijken

Bij de overval in Zonhoven graaide de jonge dader graaide uiteindelijk 1.195 euro mee, maar dat geld is nooit teruggevonden. “Ik heb het in een zak gedaan met een steen erin. Vervolgens heb ik de zak in het water gesmeten. Ik wist dat de politie naar me op zoek was en wilde het bewijsmateriaal wegmaken. Ik vreesde voor mijn vrijheid en ‘wit’ strafblad”, verklaarde hij op zijn proces. De rechter had het over zeer ernstige feiten. In het vonnis werd gehekeld dat de dader het laatste jaar van zijn school niet afmaakte en zijn dagen vulde met jointjes roken en Netflix kijken. Ook blijkt de jongeman al geruime tijd administratief niet in orde te zijn. “Hij lijkt impulsief te handelen zonder zich de consequenties van deze gedragingen te realiseren”, aldus het vonnis.

Voorwaarden

De overval komt hem nu op 3 jaar cel met uitstel te staan. Wel zijn daar meerdere voorwaarden aan verbonden. Zo moet hij om vaste structuur in zijn leven te krijgen, werk of een nuttige dagbesteding vinden. Daarnaast is vereist dat de dader een gedragstraining volgt en zich laat begeleiden door het CAD voor zijn drugsgebruik. De proceskosten van bijna 300 euro zijn voor rekening van de dader.