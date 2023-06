Een bloedonderzoek bij 24 buurtbewoners van het PLOT is volgens de Vlaamse overheid en stad Genk niet relevant. — © cn

Genk

Vier op de vijf deelnemers aan het onderzoek van PVDA rond de PLOT-brandweerschool in Genk-Noord hebben verhoogde PFOS-waarde in het bloed. Volgens het stadsbestuur en de Vlaamse overheid zijn dat geruststellende resultaten die elders in Vlaanderen ook te verwachten zijn.