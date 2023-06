Lambaré/Hasselt

Anneleen Vanvolsem spreekt intussen een aardig mondje Spaans. De taal leren was ook één van de hoofdredenen waarom de 19-jarige Hasseltse koos voor een avontuur in het Zuid-Amerikaanse Paraguay. “Gevaar op straat is er, want vrienden van me werden overvallen. Ikzelf ben alleen nog maar vriendelijke Paraguayanen tegengekomen.”