Belgisch-Nederlands onderzoeksteam verbetert katalysator van motoren

Hoewel katalysatoren in auto’s al decennia verplicht zijn, staat de technologie nog lang niet op punt. “Zo werken ze pas goed als de motor voldoende warm is, wat zeker bij hybride auto’s niet altijd het geval is”, aldus de UA. De onderzoekers ontwikkelden nu een ‘koude katalysator’ die al bij kamertemperatuur uitlaatgassen goed kan zuiveren.

“Een zogeheten driewegkatalysator in de uitlaat bestaat uit verschillende dure, zeldzame materialen en werkt pas goed als de uitlaatgassen honderden graden heet zijn”, zegt Emiel Hensen van de TU Eindhoven. “Het gevolg is dat als je je auto start, of als je in een hybride auto rijdt waarin de benzinemotor en de elektromotor elkaar afwisselen, de gassen die je uitlaat verlaten nog steeds giftige koolstofmonoxiden bevatten.”

Het team van Hensen toont nu aan dat, door het dragermateriaal van de katalysator aan te passen, het mogelijk is om al rond kamertemperatuur giftig koolstofmonoxide bijna volledig om te zetten in koolzuurgas. Wereldwijd werken onderzoekers trouwens aan methodes om met minder zeldzame materialen zoals palladium tot een betere katalysatoractiviteit te komen.

“Kleine kristallen van 4 nanometer groot blijken de werking van het edelmetaal palladium opvallend te verbeteren bij een koude start als er veel koolstofmonoxide aanwezig is”, besluit Hensen. “De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat de zuurstofatomen actiever zijn naarmate de kristallen kleiner worden.”

Het onderzoek laat voor het eerst zien dat het loont om bij het ontwikkelen van katalysatoren niet alleen te kijken naar de edelmetalen. “Ook het variëren van de grootte van de dragerdeeltjes waarop de werkzame stoffen zijn aangebracht, biedt een nieuwe mogelijkheid om katalysatoren te verbeteren”, aldus de Universiteit Antwerpen nog. De wetenschappers zullen nu verkennen hoe de vondst een weg kan vinden naar nieuwe producten.