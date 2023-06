EUROPESE SPELEN. Belgisch succes in het kajak en padel op eerste dag

In Polen zijn woensdag de Europese Spelen van start gegaan. Het multisportevenement is in Krakau-Malopolska toe aan de derde editie en duurt tot zondag 2 juli. Team Belgium bestaat uit 138 atleten. Daarvan kwamen er op de eerste dag al een aantal in actie.

Hermien Peters en Lize Broekx stoten door naar finale K2 500m

Kajaksters Hermien Peters en Lize Broekx hebben zich rechtstreeks geplaatst voor de finale van de K2 500 meter. Het Belgische duo eindigde in de tweede en laatste reeks op de tweede plaats in 1:41.734. Ze moesten op de Kryspinow Waterway alleen een Duits duo voor zich dulden. De top drie van beide reeksen kwalificeerde zich voor de finale, de nummers vier tot zeven werden naar de halve finales verwezen. De finale wordt vrijdagnamiddag (14u16) georganiseerd.

Artuur Peters en Bram Sikkens finishten bij de mannen als derde in hun reeks van de K2 500 meter. Ze klokten af in 1:30.958 achter een Portugees en Duits koppel. De winnaars van de drie reeksen stootten rechtstreeks door naar de A-finale. Alle andere deelnemers starten woensdagnamiddag (16u46) in de halve finales.

Helena Wyckaert en An-Sophie Mestach nemen prima start in padel

Helena Wyckaert en An-Sophie Mestach kwamen woensdag als eerste atleten van Team Belgium in actie op de Europese Spelen en ze gaven meteen het goede voorbeeld. In de eerste ronde van het vrouwen dubbel in het padel wonnen ze eenvoudig met twee keer 6-1 van de Duitsers Kristina Maria Clement en Corina Scholten.

“We zijn tevreden. De eerste wedstrijd is goed afgewerkt”, reageert Mestach. “De eerste set was een beetje zoeken. Bij 2-1 konden we een belangrijke break pakken en daarna was het momentum aan onze zijde en ging het vrij vlot. We hebben ons niveau opgekrikt”, vult Wyckaert aan. Donderdag wacht in de achtste finales een Oostenrijks of Pools duo.

© BELGA

Padel is op de Europese Spelen een van de weinige sporten die geen link heeft met de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Pas ten vroegste in 2028 in Los Angeles kan het een olympische sport worden. “Het is nog niet voor meteen”, beseft Wyckaert, die dit jaar 30 wordt. “Maar wij geven het beste van onszelf om hopelijk zo jongeren te inspireren en te motiveren om ook aan padel te gaan doen. Wie weet kunnen zij dan op de Olympische Spelen staan.”

Ook padelsucces bij de mannen

Bij de mannen plaatsten Maxime Deloyer en Bram Coene zich voor de tweede ronde. Deloyer en Coene, samen het zevende reekshoofd, rekenden in hun eerste ronde in twee sets (6-3 en 6-0) af met de Tsjechen Otakar Venos en Antonin Stepanek. De partij duurde 54 minuten.

Coene vervangt Clément Geens op de Europese Spelen. Die moest in extremis afhaken door een buikspierblessure. Jérôme Peeters en François Azzola (het achtste reekshoofd) treffen later op de dag nog de Nederlanders Menno Nolten en Robin Sietsma in hun eerste ronde.