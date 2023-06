Halen

In de Halensestraat in Zelem (Halen) is dinsdagnacht een dak deels ingestort, vermoedelijk door de hevige regenval. De 23-jarige Sybe D.S. werd in zijn bed bedolven onder het puin. “Het heeft twee uur geduurd voor de brandweer hem bevrijd had. Gelukkig had hij enkel een gekneusde knie en elleboog”, zeggen zijn vader en diens partner. Het huis is onbewoonbaar.