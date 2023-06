Twee Delhaizes dicht door vakbondsactie

Bij Delhaize is al sinds maart een sociaal conflict aan de gang, toen de supermarktketen aankondigde om de 128 eigen winkels te gaan verzelfstandigen. Dat leidde tot massaal vakbondsprotest, met winkels die werden dichtgehouden. Delhaize ging evenwel in het verweer, en verkreeg voor het hele land een verbod op winkelblokkades. Het sociaal protest doofde als gevolg uit.

Maar de bonden stapten op hun beurt naar de rechter en vochten het verbod aan, soms met succes. Een blokkeringsverbod blijft wel nog overeind in Brussel en Henegouwen.

Sindsdien is er opnieuw sprake van vakbondsacties her en der. Woensdag waren twee winkels gesloten: in Genval in Waals-Brabant, en in Fragnée in Luik.

Het bedrijf stuurt telkens deurwaarders, bevestigt de woordvoerder. “Waar dat is toegestaan om via de deurwaarder te deblokkeren. Waar dat niet is toegestaan om via de deurwaarder vast te stellen.” Delhaize zegt er alles aan te doen om winkels open te houden.