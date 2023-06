Bij Wilhelm Tell in Oudsbergen doen ze aan het 2-in-1-principe: hier vind je een waterspeeltuin mét fonteinen. — © Recreatieoord Wilhelm Tell – Oudsbergen

We hebben er even op moeten wachten, maar de zomer is in het land! Deze waterspeeltuinen en dansende fonteintjes zijn dan ook ideaal om verkoeling te zoeken met de kinderen tijdens zonovergoten dagen.